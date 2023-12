Piotr Zieliński został obywatelem Włoch. Polak odebrał ostatnie dokumenty. Zostanie na Półwyspie Apenińskim? Jakub Jabłoński

Piotr Zieliński nareszcie się doczekał. Polak odebrał dokumenty! Sylwia Dąbrowa/Facebook Nicola Pirozzi Sindaco di Giugliano in Campania

Piotr Zieliński został oficjalnie obywatelem Włoch. Polski pomocnik w środę wieczorem odebrał ostatnie dokumenty uprawniające go do identyfikowania się również jako mieszkaniec słonecznej Italii. - To był zaszczyt przekazać obywatelstwo włoskie obywatelowi Giugliano - przyznał burmistrz włoskiej gminy w mediach społecznościowych.