PKO Ekstraklasa. Górnik Zabrze sprzedał i pozyskał Japończyka. Najważniejszy pozostaje inwestor

PKO Ekstraklasa. Siódmy po jesieni Górnik Zabrze chce poprawić wynik, bo od tego uzależnione są wypłaty premii dla piłkarzy. Klub ma zostać sprywatyzowany przez samorząd miasta. Z kadry ubył Daisuke Yokota, ale przybył za to jego rodak Soichiro Kozuki z niemieckiego Schalke 04.

PKO Ekstraklasa. Górnik Zabrze na sprzedaż. Kiedy i komu?

23-letni skrzydłowego Górnik wypożyczył do końca roku z niemieckiego drugoligowego Schalke 04 Gelsenkirchen. Z kolei Yokota, który jesienią wyrósł na lidera zespołu, został sprzedany do belgijskiego KAA Gent. Z kolei do chorzowskiego Ruchu przeniósł się pomocnik Robert Dadok. Od początku grudnia zarząd klubu pracuje bez prezesa, po rezygnacji z tej funkcji Adama Matyska. W tym samym czasie pożegnał się z klubem dyrektor sportowy Łukasz Milik. Samorząd Zabrza uruchomił proces sprzedaży większościowego pakietu akcji klubu. Zainteresowanie wyraziły trzy podmioty, w tym jeden z Niemiec. Zajmujący siódme miejsce w tabeli zabrzanie zimą polecieli na zgrupowanie do tureckiego Belek, Kozuki dołączył do nich dopiero po powrocie. Zanotował świetny debiut, bo w sparingu ze słowackim MFK Rużomberok, wygranym 4:0, zdobył gola.

"Pokazał się z dobrej strony, ale na konkretne opinie o nim trzeba jeszcze poczekać. Mam nadzieję, że jego adaptacja będzie przebiegała bardzo szybko. Jeżeli będzie się czuł dobrze, to na pewno pokaże pełnię umiejętności" – ocenił trener Jan Urban. Nie ukrywał, że miał podczas zgrupowania niezbyt liczną kadrę, bo zaledwie 23 graczy, co spowodowało odwołanie jednego ze sparingów. Górnik Zabrze - transfery, sparingi, kadra zespołu

Górnik Zabrze. Co z zaległościami?

Zdaniem członka zarządu Górnika Tomasza Masonia zespół jest gotowy, by powalczyć o miejsce w czołowej szóstce ligi. Nie ukrywał też, że działacze szukają nowego napastnika i dyrektora sportowego. "W końcówce jesieni dobrze się prezentowaliśmy i mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Okienko transferowe trwa do 29 lutego. Na pewno ktoś do nas dołączy, rozmowy są toku" – przekazał.

Jesienią w mediach pojawiały się doniesienia o zaległościach płacowych wobec zawodników. "Sytuacja finansowa się normuje, ale balansujemy na jednomiesięcznych zaległościach podstawowych wynagrodzeń, które są regulowane. Lada moment znowu ten problem zniknie. Premie za zeszły sezon zostały uregulowane w grudniu. Nie jesteśmy jeszcze z drużyną "na czysto". To jest związane z transzami finansowymi trafiającymi do klubu. To nie jest tak, że po transferze pełna kwota ląduje od razu na koncie. Próbujemy planować płatności, nie zawsze się to udaje" – tłumaczył Masoń. Górnik w styczniu, jeszcze przed wyjazdem na zgrupowanie do Turcji, wystąpił w dwóch turniejach halowych - w katowickim Spodku i niemieckim Gummersbach. Rozegrał też u siebie sparing z 14. zespołem czeskiej ekstraklasy - MFK Karwina, zakończony porażką 2:3. Potem, podczas 10-dniowego pobytu w Belek, zabrzanie wygrali z drużyną bułgarskiej elity Botewem Płowdiw 4:3 i pokonali dziewiąty zespół austriackiej ekstraklasy - FC Blau-Weiss Linz 3:2.

W pierwszym tegorocznym ligowym meczu Górnik spotka się w sobotę na wyjeździe z lokalnym rywalem - Piastem Gliwice. Te derby są bardzo istotne dla kibiców obu ekip. PAP, Piotr Girczys

