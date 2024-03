Co się stało w Rzymie? Krótka historia o zgodzie kibiców Legii z Pogonią

Legia Warszawa. Historia przyjaźni z kibicami Pogoni Szczecin

Romantyczna historia między kibicami sięga odległych czasów polskiego futbolu. Genezą słynnej przyjaźni między ekipami miała być wygrana Pogoni z Legią, po której klub ze Szczecina utrzymał się w lidze kosztem... Cracovii , czyli drużyna, która kibicowsko "trzyma" z Lechem Poznań. Wracając, do naszej opowieści. Kibice Legii i Pogoni. Co się stało?

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu...

To właśnie w "Wiecznym Mieście" zakończyła się przyjaźń między drużynami, które w sobotę spotkają się przy Łazienkowskiej w 23. kolejce. 19 września 2013 roku Legia Warszawa rywalizowała w fazie grupowej Ligi Europy z rzymskim Lazio. Do stolicy Włoch na Stadio Olimpico przyjechali wspierać polski klub kibice Pogoni Szczecin oraz Zagłębie Sosnowiec.

"Wojskowi" wówczas znaleźli się tak naprawdę między młotem, a kowadłem. Kibice obydwu drużyn otwarcie do siebie nie pałały sympatią. No i do eskalacji konfliktu doszło właśnie przy okazji meczu z Lazio. Od lat między kibicami Pogoni, a Zagłębia źle się działo, co w konsekwencji przełożyło się na relację z klubem ze stolicy Polski. - Zgoda z Pogonią została w dniu wczorajszym zakończona, rozstajemy się spokojnie i bez agresji. Barwy Pogoni od dziś znikają z naszego stadionu. Szacunek za te 20 wspólnych lat - brzmiał komunikat kibiców Legii z dnia 27 września 2013 roku.