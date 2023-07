PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa zaprezentowała stroje wyjazdowe na nowy sezon. Królewska zieleń! Nawiązanie do historii

Poznaliśmy zestaw strojów wyjazdowych Legii Warszawa na nowy sezon. W rozgrywkach 2023/24 podopieczni trenera Kosty Runjaica będą wybiegać w barwach "królewskiej zieleni". Z kolei domowy komplet jest w kolorze standardowym, a więc białym.

Z szacunku do historii oraz w nawiązaniu do klasycznego wzoru zestawu domowego, przedstawiamy nowy komplet meczowy, w którym legioniści będą występować w sezonie 2023/24

- czytamy w komunikacie klubu

Czarna "eLka" w kółeczku - święty symbol Legii Warszawa - umieszczona została na materiale koloru królewskiej zieleni. To znak przywiązania do tradycji i barw stołecznego klubu, ale też odniesienie do monarszej przeszłości stolicy i podkreślenie najwyższych ambicji Legii Warszawa - gry o mistrzostwo Polski