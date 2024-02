PKO Ekstraklasa. ŁKS Łódź przed arcytrudną misją w rundzie wiosennej. Kibice nadal wierzą w utrzymanie w elicie

Dla klubu z Łodzi, który w przeszłości dwukrotnie sięgnął po tytuł mistrza Polski, powrót do piłkarskiej elity znów okazał się bardzo bolesny. Drużyna po pierwszej części rozgrywek zamyka tabelę i jest głównym kandydatem do spadku.

W 18 rozegranych do tej pory meczach ŁKS zdobył zaledwie 10 punktów, wygrywając tylko dwa spotkania, cztery remisując i ponosząc aż 12 porażek. Ten bilans sprawił, że do pierwszego miejsca gwarantującego utrzymanie traci dziewięć punktów, przy jednym spotkaniu rozegranym mniej. Choć sytuacja łódzkiego zespołu jest bardzo trudna, a pozostanie w ekstraklasie mało realne, w klubie zdecydowano się na podjęcie tej misji, o czym świadczyć mogą m.in. zimowe ruchy transferowe beniaminka.

- Sytuacja, w jakiej jesteśmy, to prawdziwe wyzwanie, ale zrealizowanie naszego celu, czyli utrzymanie się w ekstraklasie, będzie porównywalne do wywalczenia medalu. Zdarzało mi się już takowe w karierze zdobywać, więc wszystko jest możliwe i będziemy o to walczyć - przyznał w rozmowie z PAP trener Stokowiec, który w trakcie rundy jesiennej zastąpił Kazimierza Moskala.