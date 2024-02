PKO Ekstraklasa. Maciej Skorża wróci do Lecha Poznań? Jest deklaracja

– Powrót Mariusza Rumaka był możliwy, więc powrót Skorży też jest realny. Maciej jest tutaj szanowany i ceniony. Pewnie wielu kibiców widziałoby go w Poznaniu. Teraz pracujemy jednak z Mariuszem i to przed nim są największe wyzwania. Absolutnie koncentrujemy się na tym, co tu i teraz – powiedział dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa na antenie TVP Sport.