PKO Ekstraklasa. Mariusz Fornalczyk, nowy piłkarz Korony Kielce nie będzie już farbował włosów. "Trener namówił mnie na psychologa"

PKO Ekstraklasa. Mariusz Fornalczyk o przygodzie w Pogoni Szczecin. Czemu się nie udało?

- Myślę, że przyczyna leży we mnie. W tym, że emocje zbyt często brały nade mną górę. Dziś staram się zmieniać pod tym względem. Nabrałem trochę ogłady. Analizuję, kiedy coś warto zrobić, a kiedy nie . Wydawało mi się, że ciężką pracą na treningach na to zasługuję, a gdy nie dostawałem minut, nie poddawałem się. Nigdy nie powiedziałem, że mi się już nie chce, skoro nie ma efektów. Jak nie było, dalej trenowałem na 100-110 proc. Wydaje mi się, że po dałem kilka wejść, po których mógłbym dostać więcej minut

Koniec z farbowaniem włosów. "To była młodzieńcza fantazja"

21-latek od jakiegoś czasu słynął z ciekawych, kolorowych fryzur. Na boisku często bardziej się wyróżniał od pozostałych kolegów, ale nie grą, a... włosami. Jak sam w rozmowie z redaktorem przyznał, że była to "zwykła młodzieńcza fantazja", z której w miarę szybko wyrósł. Dla niego ważniejsze jest teraz, aby wyróżniać się w inny sposób, a nie poprzez to na jaki kolor akurat zafarbuje włosy. - Wyrosłem z tego. To była młodzieńcza fantazja, ale to już za mną. Trenerzy nie mieli z tym problemu, ale pewnie woleli, bym na boisku pokazywał różnicę, a nie na głowie - tłumaczył.