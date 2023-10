PKO Ekstraklasa. Mecz Raków Częstochowa - Widzew Łódź ONLINE. Różne cele, ten sam plan. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Częstochowianie bezkompromisowo dzielą grę w europejskich pucharach i w lidze. Wygrane z Ruchem (5:3) i Radomiakiem Radom (3:0) przedzieliła dotkliwa porażka z Lechem Poznań (1:4), by po ograniu na wyjeździe Legię Warszawa (2:1), wrócić z Zabrza do domu z niczym (1:2 z Górnikiem). Mistrzowie Polski zajmują obecnie 5. miejsce w tabeli z 22 punktami na koncie Do będącego na najniższym stopniu podium tracą 3 „oczka”, ale w dalszym ciągu mają 1 zaległe spotkanie.

Dawid Myśliwiec, trener Widzewa Łódź: - Dążymy do tego, żeby być gotowi na każdy wariant, bez względu na to, z kim gramy. Pod kątem Rakowa chcemy poszerzyć nasz wachlarz możliwości, przygotowujemy coś dodatkowego i mam nadzieję, że adaptacja zajmie nam mniej czasu. Zawsze wychodzę z założenia, żeby dać piłkarzom narzędzia, a to oni definiowali momenty, w których z nich skorzystać.

- Każdy mecz jest okazją do tego, żeby sprawdzić, jaką pracę wykonaliśmy. Nie ma znaczenia, czy to Raków, czy jakikolwiek inny przeciwnik. Czekaliśmy na mecz mistrzowski trzy tygodnie i nie możemy się go doczekać, choć oczywiście wolelibyśmy grać co tydzień

Spotkanie Raków Częstochowa - Widzew Łódź poprowadzi Damian Sylwestrzak. Jego asystentami będą Adam Krarasewicz i Bartosz Kaszyński, a sędzią technicznym jest za to Piotr Rzucidło. Za VAR odpowiadać będzie Tomasz Kwiatkowski, natomiast za AVAR – Adam Kupsik.