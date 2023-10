Sędzia Tomasz Kwiatkowski o odwołaniu meczu Widzewa z Ruchem: O godz. 14 było światełko w tunelu

W rozmowie z Cezarym Olbrychtem w Canal+ uzasadnił swoje stanowisko.

Robiliśmy wszystko, żeby ten mecz się odbył. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ja byłem jednym z największych optymistów co do tego, żeby mecz zagrać. Przyjechaliśmy tutaj na pierwsze pitch inspection o 13:00.O 13:15 wydawało się, że boisko nie nadaje się do do gry w żadnym wypadku. Wyznaczyliśmy kolejny termin na godzinę 14:00. O 14:00, powiem szczerze, było światełko w tunelu, bo okazało się, że w ciągu 45 minut gospodarze zrobili bardzo dużo, żeby to boisko odwodnić. Przede wszystkim, tak technicznie, chodziło o to, żeby studzienki zaczęły pracować. Straż Miejska i Straż Pożarna pracowały bardzo mocno, żeby udrożnić, żeby ta woda po prostu miała gdzie spływać. Później weszły służby porządkowe, które zaczęły wodę zgarniać i o 14 wydawało mi się, że ten mecz ma szansę się odbyć. Dlatego opóźniliśmy go 15 minut- na 15:15.

Następny pitch inspection, 14:30, już taki optymistyczny nie był. Okazało się, że oba pole karne zostały odwodnione, ale to, z którego woda została usunięta, po 15 minutach ta woda wróciła. I tak naprawdę prognozy pogody były takie, że nadal miało padać. Właśnie zaczęło tak coraz poważniej