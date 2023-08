PKO Ekstraklasa. Piłkarz Śląska Wrocław Matias Nahuel Leiva: Zawsze musimy być zjednoczeni

Trener Magiera wspomniał ostatnio, że w zespole panuje dużo lepsza atmosfera niż kilka miesięcy temu. Rzeczywiście w szatni Śląska jest teraz inna mentalność?

Wiesz, w naszej szatni atmosfera zawsze była dobra, ale w pełni się zgadzam – niektóre rzeczy diametralnie zmieniły się na lepsze. Mamy odpowiednie podejście do pracy i piłki, to nie ulega wątpliwości. Zawsze powtarzam, że samo bycie zadowolonym i uśmiechniętym na co dzień to nie wszystko. Wygrywanie jest dla mnie niezwykle istotne i zrobimy wszystko, żeby robić to jak najczęściej.