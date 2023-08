PKO Ekstraklasa. Posada trenera Widzewa Łódź Janusza Niedźwiedzia zagrożona? Media: Zrobiło się nerwowo w gabinetach klubu

Media: Posada Janusza Niedźwiedzia może być zagrożona

Wracając jednak do samego trenera, to rzeczywiście druga część minionego sezonu i początek obecnego, nie dają powodów do optymizmu. Co prawda wspomniana wygrana z Puszczą to bardzo dobry start, jednak przed tygodniem klub z Łodzi poległ w meczu z Pogonią Szczecin (1:2). Dziś Widzew zainauguruje trzecią serię gier - meczem wyjazdowym z Jagiellonią Białystok.