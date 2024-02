PKO Ekstraklasa. Ruch Chorzów - Legia Warszawa. Zamieszanie przed meczem. Planowany przemarsz kibiców. Będzie nerwowo?

PKO Ekstraklasa. Ruch Chorzów - Legia Warszawa. Liczebna grupa kibiców

Jak informuje portal "Legionisci.com" pierwsi kibice dotrą do Chorzowa już o godzinie 16:00. Stamtąd ruszą tłumnie w pięciokilometrowym przemarszu na stadion. Co ciekawe - według informacji jednego z największych portali kibicowskich - nie będzie opcji (jak to zwykle bywało) przejazdu autobusowego dla fanów. - Niestety dziś tego zabraknie, bo miasto Chorzów i Ruch zrzucają odpowiedzialność między sobą, a próby zorganizowania tego przez kibiców Legii nie przyniosły rezultatu - tłumaczono.

Portal dodał, że gorsze jest dopiero przed nimi, jak dotrą na stadion. Organizatorzy tego meczu bowiem nie chcą się zgodzić na wcześniejsze otwarcie bram dla kibiców gości. Istnieje, więc ryzyko, że nie wszyscy zdążą wejść na obiekt określany przez lata "Kotłem Czarownic" na pierwszy gwizdek. - Jak był organizowany finał Pucharu Polski to zakładano 30 sekund na wejście jednej osoby. W Chorzowie ustalili to na 20 sekund , to zdecydowanie za mało! - argumentuje Legia (cyt. legionisci.com).

- Zawsze jesteśmy gotowi do dialogu i współpracy. W chwili obecnej nie osiągnęliśmy porozumienia. Rozmowy trwają, przedstawiamy swoje rozwiązania. Za zabezpieczenie transportu kibiców Legii Warszawa z dworca na stadion odpowiadają Wojewoda oraz policja. My poprosiliśmy o organizację autobusów dla 4,5 tys. kibiców z dworca na stadion. To znacząco poprawia logistykę i bezpieczeństwo - w innym wypadku nasi fani będą szli 5 km przez miasto. Prosiliśmy również o wcześniejsze otwarcie bram stadionu dla fanów, którzy przyjadą pociągiem o godz. 16. Brak zgody na takie rozwiązanie spowoduje, że 1,5 tys. kibiców będzie czekać ponad 90 minut by wejść na obiekt. Zdaniem organizatorów czas wejścia na stadion jednej osoby wynosi 20 sekund. Według nas to zdecydowanie za mało i jest nierealne do zrealizowania, szczególnie przy tak dużej liczbie widzów. Jako klub zrobiliśmy wszystko, by zadbać o naszych kibiców. Mamy nadzieję, że organizatorzy dzisiejszego meczu staną na wysokości zadania. Z naszej strony deklarujemy dalej pełne wsparcie.