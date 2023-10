PKO Ekstraklasa. Ruch Chorzów przenosi się na Stadion Śląski. Pierwszy mecz z liderem Śląskiem Wrocław

Ruch Chorzów przenosi się na Stadion Śląski

Przenosiny stały się koniecznością. Obecny stadion 14-krotnego mistrza Polski oddano do użytku w 1935 roku. Przeprowadzona w styczniu ekspertyza ujawniła pęknięcie w obrębie podstawy jednego z masztów oświetleniowych areny. W efekcie obiekt został zamknięty, uszkodzoną "świeczkę" - tak nazywano charakterystyczne jupitery - zdemontowano od razu, pozostałe trzy - później.

Piłkarze trenera Jarosława Skrobacza musieli się przeprowadzić do Gliwic, gdzie zakończyli miniony sezon Fortuna 1. Ligi wywalczeniem bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Wrócili do niej po sześcioletniej przerwie.

W międzyczasie zapadła decyzja o budowie nowej areny w Chorzowie. Na czas realizacji tej inwestycji drużyna przeniesie się na "Śląski", leżący w granicach Chorzowa, ale będący własnością samorządu wojewódzkiego. Umowa w tej sprawie została podpisana na cztery lata.

W czerwcu, podczas dodatkowej sesji radni Chorzowa wpisali do wieloletniej prognozy finansowej miasta środki na budowę nowego stadionu. Część kosztów inwestycji ma pochodzić z budżetu państwa. W prognozie zawarto kwotę ponad 345 mln rozłożoną na 18 lat. Obejmuje ona budowę stadionu, odsetki od zaciągniętego kredytu i utrzymanie obiektu. Prognoza nie uwzględnia wsparcia rządu.