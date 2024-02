PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław na wiosnę celuje w puchary. Czy mistrzostwo Polski jest w zasięgu WKS-u?

- Co ważne, kadra została skompletowana jeszcze przed obozem przygotowawczym i tylko Tommaso trafił do Wrocławia już po zgrupowaniu. Zwiększyliśmy rywalizację w drużynie, sprowadziliśmy kilku młodych zawodników z dużym potencjałem, którzy pewnie nie wejdą z miejsca do pierwszej jedenastki, ale mogą stanowić mocny punkt zespołu w kolejnych latach. Nie możemy zapominać o przedłużonych kontraktach z filarami naszej drużyny - Matias Nahuel Leiva, Rafał Leszczyński i Petr Schwarz na pewno zostaną z nami na kolejne sezony. Dzięki przedłużonym umowom oraz dokonanym transferom wzmocniliśmy zespół zarówno na teraz, jak i na przyszłość. Jesteśmy zadowoleni z tego okienka - podkreślił Załęczny.