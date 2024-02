PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław ukarany za rzucanie przedmiotów w bramkarza Pogoni Szczecin. Stadion nie będzie jednak zamknięty

Kara dla Śląska Wrocław za zachowanie kibiców

Po tym jak incydent się powtórzył, sędzia Szymon Marciniak przerwał zawody i nakazał piłkarzom zejść do tunelu, a kapitana Śląska Erika Exposito zobowiązał do rozmów z kibicami pod groźbą walkowera. Mecz po wznowieniu dograno bez przeszkód.

Komunikat Komisji Ligi w sprawie meczu Śląsk - Pogoń:

- Komisja Ligi na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 12 lutego, zwołanym z powodu incydentu w czasie meczu 20. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, raportem delegata PZPN oraz stanowiskiem Klubu Śląsk Wrocław, podjęła decyzję o nałożeniu kary finansowej na Śląsk Wrocław w wysokości 50 tys. zł. Ponadto nałożono zakaz organizacji wyjazdu grup kibiców na jeden mecz. Dodatkowo Klub zobowiązany został do zamontowania siatki ochronnej za bramką do 31 marca 2024 roku.

- Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Ligi zostało zwołane z racji faktu, że już w najbliższy piątek Śląsk Wrocław będzie grał ligowy mecz na własnym stadionie ze Stalą Mielec. Decyzje, które by zapadły, mogły mieć więc wpływ na organizację spotkania. Jako Komisja Ligi [b]odstąpiliśmy jednak od zamykania trybun, bo choć uważamy to wydarzenie za niedopuszczalne, to miało ono charakter incydentalny. Tym niemniej Klub Śląsk Wrocław został ostrzeżony, że kolejne tego typu zachowania będą skutkowały bardziej surowymi karami. Aby uniknąć podobnych incydentów w przyszłości, Śląsk Wrocław zaproponował rozwiązanie w postaci instalacji siatki ochronnej, która będzie uniemożliwiała wrzucanie przedmiotów na płytę boiska. Komisja Ligi przychyliła się do tej inicjatywy i jednocześnie zobowiązała Klub do jej wprowadzenia. Jako Komisja Ligi sprzeciwiamy się jakimkolwiek przejawom przemocy na stadionach i podkreślamy, że nasze działania zawsze będą kierowały się dbaniem o bezpieczeństwo wszystkich uczestników dnia meczowego - powiedział Jarosław Poturnicki, Przewodniczący Komisji Ligi.