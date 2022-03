PKO Ekstraklasa. Transfery. Raków Częstochowa pozyskał Vladyslava Kochergina. Ukrainiec jest wyceniany na 2 mln euro

Vladyslav Kochergin w Rakowie Częstochowa

Vladyslav Kochergin ma 25-lat, występuje na pozycji prawego pomocnika i ostatnio występował w Zorii Ługańsk. W tym klubie występował od lipca 2017 roku. Wcześniej bronił barw Dnipro Dnipropetrowsk, którego jest wychowankiem.

Nowy nabytek Rakowa jest byłym młodzieżowym reprezentantem Ukrainy, a debiut w seniorskiej reprezentacji zanotował we wrześniu ubiegłego roku.

- Podpisaliśmy kontrakt z Vladyslavem już 26 stycznia. Po wybuchu wojny na Ukrainie przygotowywał się w Mołdawii. Po zmianie regulacji zdecydowaliśmy się ściągnąć go do zespołu już teraz. To uniwersalny zawodnik mogący występować praktycznie na wszystkich pozycjach w formacji ofensywnej i często szukający drogi do bramki lub ostatniego podania. Przez ostatnie kilka lat był kluczowym zawodnikiem Zorii i wyróżniającym się zawodnikiem ligi ukraińskiej. Ma duże doświadczenie zdobyte dzięki grze w europejskich pucharach przeciwko silnym rywalom. Wierzymy, że pozyskanie zawodnika tej klasy pomoże nam w osiąganiu kolejnych sukcesów - mówi dyrektor sportowy Rakowa, Robert Graf.