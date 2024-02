PKO Ekstraklasa. Warta Poznań bez transferów w zimę. Czy obecny skład "Zielonych" wystarczy do utrzymania w lidze?

PKO Ekstraklasa. Warta Poznań na ostatnim bezpiecznym miejscu

"Zieloni" mają za sobą trudną rundę. Drużyna nie grała tak, jak wiosną poprzedniego sezonu, ale latem nastąpiło sporo zmian personalnych. Trener Dawid Szulczek na starcie obecnych rozgrywek dysponował skromnym składem, do tego doszły kontuzje. W efekcie warciarze mają tylko punkt przewagi nad strefą spadkową, a 16. w tabeli Korona Kielce ma do rozegrania mecz zaległy. Szymonowicz optymistycznie podchodzi do rundy wiosennej. Jak podkreślił, dobry nastrój opiera na udanie przepracowanym zgrupowaniu w Turcji.

- To 15. obecnie miejsce w tabeli nie jest sytuacją bez wyjścia, aczkolwiek jest to pozycja poniżej naszych oczekiwań. Myślę, że ten najgorszy czas, te złe chwile są już za nami - powiedział filar defensywy Warty.