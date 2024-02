PKO Ekstraklasa. Widzew Łódź wygrał z Górnikiem Zabrze. Na domowe zwycięstwo czekał od listopada. Piękny gol Noaha Diliberto

PKO Ekstraklasa. Widzew Łódź - Górnik Zabrze 3:1

To był dobry, intensywny mecz. Już przed przerwą więcej biegał, posiadał i wreszcie strzelał Widzew. - Świetna połowa łodzian - recenzował Kamil Kosowski komentujący dla Canal+ Sport. - To jest najlepszy mecz Widzewa jaki widziałem w tym sezonie. Cały czas atakuje. Właśnie po to kibice przychodzą na stadion - dodawał pod koniec spotkania.

Widzew objął prowadzenie w 30 minucie. Po przechwycie piłki na lewej flance, dośrodkowaniu, a potem rykoszecie od obrońcy Górnika do siatki trafił 21-letni Antoni Klimek.

W 34 minucie było już 2:0 dla Widzewa. Tym razem zaważył o tym schemat rozegrania rzutu rożnego. Po idealnej wrzutce Fabio Nunesa z powietrza strzelił Juan Ibiza.

Jak wypadł natomiast Górnik? Miewał tylko momenty, tak jak w poniedziałek Korona Kielce na jego stadionie, która też przegrała 1:3. W drugiej połowie kontaktową bramkę szczupakiem zdobył Rafał Janicki, którego sędzia Daniel Stefański wyrzucił z boiska w 89 minucie w konsekwencji dwóch żółtych kartek.