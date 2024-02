PKO Ekstraklasa. Zagłębie Lubin celuje w wyższe miejsce. Zimą bez wzmocnień

PKO Ekstraklasa. Zagłębie Lubin cieszy się z kadry

"Finalnie można powiedzieć, że zawiódł, ale wpływ na to miały względy rodzinne. Mikkel od początku nie był głową w Lubinie i to miało wpływ na jego postawę. Wrócił do Holstein Kiel, bo będzie bliżej domu" – przekazał PAP Burlikowski.

Tak spokojnej przerwy zimowej w Zagłębiu nie było już bardzo dawno. Lubinianie nie pozyskali żadnego zawodnika, a z tych, którzy odeszli, jedynie Mikkel Kirkeskov poważniej pokazał się jesienią na boiskach ekstraklasy. Duńczyk dołączył do ekipy trenera Waldemara Fornalika latem, ale zupełnie zawiódł.

"Taki był plan, że w zimowym okienku, jeżeli już dokonamy jakiś transferów, będą to jedynie korekty. Latem było dosyć dużo zmian w kadrze i postanowiliśmy, że zimą i w rundzie wiosennej konsekwentnie będziemy pracować z tym składem, co jest. Kadra jest szeroka, jest rywalizacja na pozycjach i o to nam chodziło" – skomentował dyrektor Zagłębia.

Spokojnie było na rynku transferowym i spokojnie podczas przygotowań. Ekipa trenera Fornalika wyjechała na dwutygodniowe zgrupowanie do Turcji, gdzie rozegrała pięć sparingów (FC Koper 2:0, FK Krumowgrad 1:1, Vardar Skopje 4:0, ŁNZ Czerkasy 1:1 i Dinamo Batumi 1:1).

Jak powiedział Burlikowski, najważniejsze były spokój, koncentracja i brak urazów.

"Wszystko odbyło się zgodnie z planem. Brak kłopotów spowodował, że zespół mógł przepracować ten okres tak, jak chciał. I można się z tego tylko cieszyć. Formę strzelecką pokazał w sparingach Juan Munoz i liczymy, że przeniesie to na mecze ligowe. Pamiętajmy, że sparingi to jedno, a mecze o punkty, to drugie. Stawiane cele zostały spełnione i czekamy na ligę" – dodał.