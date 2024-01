PKO Ekstraklasa. Zimowe transfery wchodzą w decydującą fazę! Zobacz, kto opuścił polską ligę. Kluby zarobiły fortunę!

PKO Ekstraklasa. Najciekawsze "wychodzące" ruchy transferowe

Bardzo często już tak bywa, że piłkarze przy pierwszej, lepszej okazji decydują się opuścić polskie kluby na rzecz mocniejszych, zagranicznych marek. Często w polskiej ekstraklasie mieliśmy do czynienia, że zawodnik, który odgrywał kluczową rolę w drużynie już w przerwie między rozgrywkami decydował się na zmianę klubu. Tak uczynił "japoński motor napędowy" Górnika Zabrze w zimowym okienku transferowym. Daisuke Yokota , który brylował na polskich boiskach w minionej rundzie jesiennej zdecydował się na nowy dla siebie kierunek. Japończyk przeszedł za ponad 2 miliony euro do belgijskiego KAA Gent.

Legia straciła filar linii pomocy

Jeśli chodzi o kolejne transfery wychodzące musimy wspomnieć również o Bartoszu Sliszu . Polski pomocnik Legii Warszawa, który odegrał niebagatelną rolę dla stołecznego zespołu, czy to w lidze czy potem w europejskich rozgrywkach zdecydował się spełnić swój "American Dream". Reprezentant Polski dołączył do amerykańskiej Atlanty United za uwaga... 3,2 miliona euro . Pod względem sprzedaży stał się z miejsca najdroższym transferem tej zimy w polskiej ekstraklasie. Kto w historii ligi został sprzedany najdrożej? Rekord aktualnie należy do dwóch pomocników, którzy odeszli do angielskiego Brighton. Jakub Moder oraz Kacper Kozłowski zostali sprzedani wówczas za 11 milionów euro .

Co jeszcze ciekawego działo się w styczniu na rynku transferowym? Z polskiej ekstraklasy odszedł m.in. bramkarz Widzewa Łódź Henrich Ravas. Saga z udziałem słowackiego golkipera w pewnym momencie ciągnęła się w nieskończoność. Aż w końcu Słowak zdecydował się podobnie do Slisza na podbój amerykańskiej ziemi. W tym przypadku dołączył do New England Revolution za 1,10 mln euro. Poza nim polską ligę opuścili także Cezary Miszta, który udał się na wypożyczenie z Legii Warszawa do portugalskiego Rio Ave oraz Mikkel Kirkeskov, który wybył z Zagłębia Lubin do niemieckiego Holstein Kiel.