Platforma Viaplay wycofa się z polskiego rynku. Kiedy to nastąpi i co dalej z transmitowaniem meczów piłkarskich? Kto je przejmie?

Viaplay wycofuje się z Polski. Co dalej?

2025 rok ma być kresem działalności znanej platformy streamingowej na polskim rynku. Viaplay oficjalnie ogłosiło, że do tego czasu będzie chciało stopniowo się wycofywać z Polski. Platfroma podobna do popularnego Netflixa argumentuje swoją decyzję stratami finansowymi wynikającymi z ogromnych kosztów operacyjnych. Co gorsza - były one niewspółmierne z przychodami spółki. Jak wynika z oficjalnego oświadczenia w tej sprawie granica czasowa na opuszczenie naszego i bałtyckiego rynku została ustanowiona na właśnie lato 2025 roku.

- Rentowność przeprowadzanych operacji nie jest jasna i realistyczna, wskutek czego udało nam się osiągnąć porozumienie w kwestii operacji sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody organu regulacyjnego wycofamy się też z rynku polskiego i krajów bałtyckich do lata 2025 roku

– czytamy we fragmencie komunikatu.