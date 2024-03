Podsumowanie meczów PKO Ekstraklasy. Jagiellonia w pół godziny załatwiła Śląsk Wrocław. Puszcza Niepołomice zaskoczyła Raków Częstochowa

PKO Ekstraklasa. Piast Gliwice - Radomiak Radom 2:3

Chyba najwięcej emocji jak do tej pory było w pierwszym spotkaniu 24. kolejki rozgrywek. Kibice zgromadzeni na stadionie w Gliwicach zobaczyli aż 5 bramek. Więcej zdobyli ich piłkarze Radomiaka i to oni mogli cieszyć się ze zdobycia trzech punktów. Na szczególną uwagę zasługuje trafienie Leonardo Rochy, który złożył się do fantastycznej przewrotki. Piast wciąż pozostaje z tylko jednym zdobytym punktem w tym roku i coraz bardziej zbliża się do strefy spadkowej.