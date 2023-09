Pogoń Szczecin - Lech Poznań ONLINE. Grają klasowe drużyny, aspirujące do tytułu. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Pogoń Szczecin - Lech Poznań ONLINE

Decyzją PZPN nastąpiła zmiana sędziego. Zamiast Krzysztofa Jakubika (Siedlce) widowisko poprowadzi Damian Sylwestrzak (Wrocław) punktowany za fatalny błąd z wyrzuceniem Josue (Legia Warszawa) w Gliwicach. Na arbitrze - tak jak na piłkarzach Pogoni - spoczywać będzie spora odpowiedzialność.

Jens Gustafsson, trener Pogoni: - Musimy lepiej sobie radzić z piłką i lepiej ją rozgrywać. Więcej zawodników musi chcieć brać udział w grze. No i nie możemy pozwalać strzelać rywalom tylu bramek. To nie do zaakceptowania. Musimy nastawić się na to, aby dobrze wejść mentalnie w kolejne spotkanie.

John van den Brom, trener Lecha: - Taki mecz jak z Rakowem daje pewności siebie. To jest coś, co chciałbym oglądać w wykonaniu mojego zespołu, czyli. Podkreślam, zespół, to nie tylko pierwsza jedenastka, to także rezerwowi. Potwierdził to Adriel ba Loua, który zdobył bramkę.