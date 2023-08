Pogoń Szczecin w III rundzie eliminacji do Ligi Konferencji z KAA Gent! Gdzie oglądać w TV i online? TRANSMISJA STREAM LIVE [9.08.2023]

Gent nie taki mocny jak go malują?

Zespół z Gandawy dobre występy na arenie europejskiej przypłacił słabszymi wynikami w lidze belgijskiej. Nie załapał się do czołowej czwórki i do nowej edycji rozgrywek pucharowych dostał się dopiero po barażach.

Za gwiazdę drużyny uchodzi Gift Orban. 21-letni napastnik z Nigerii w styczniu trafił do KAA Gent z norweskiego Stabaek za 3,3 mln euro. Od tego czasu w barwach zespołu z Belgii w 24 meczach strzelił 22 bramki. Obecnie portal Transfermarkt wycenia go na 20 mln euro.

Szczęście Pogoni? Gwiazda może ominąć spotkanie z "Portowcami"!

"Dziennikarze nie wszystko widzą i wiedzą. On ma dopiero 21 lat, musimy być ostrożni. Co tydzień na europejskich boiskach jakiś dobry zawodnik siedzi na ławce i to nie powód do bicia w dzwony" - zaznaczył.

Równie niebezpieczny jest drugi z gandawskich napastników Hugo Cuypres. Latem za to zespół belgijski opuścili m.in. Vadis Odjidja-Ofoe (były legionista trafił do Hajduka Split) oraz Kamil Piątkowski, który po wypożyczeniu wrócił do FC Salzburg.

"Nie powiem, w zespole czuć podekscytowanie meczem z drużyną z wyższej europejskiej półki" - przyznał Klebaniuk.

Dla rezerwowego na co dzień bramkarza Pogoni będzie to pierwszy wyjazdowy mecz w europejskich pucharach. Między słupkami zastąpi Dantego Stipicę, który przed rewanżem z Linfield FC doznał kontuzji. Młody golkiper od razu zostanie rzucony na głęboką wodę, ale jego ubiegłoroczny ligowy debiut z Legią w Warszawie jest dowodem na to, że potrafi sobie z takimi wyzwaniami. Już z Irlandczykami popisał się m.in. ekwilibrystyczną obroną strzału z bliskiej odległości wybijając piłkę nogą. Po tej akcji kibice skandowali jego nazwisko.