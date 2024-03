Polacy w Premier League. Burzliwy występ Modera

Polacy w Ligue 1. Bułka pokonany przez kolegę z zespołu

We Francji czyste konta nie zachował Marcin Bułka. Miał podwójnego pecha w przegranym meczu z Montpellier. Najpierw pokonał go kolega z drużyny, Jean-Clair Todibo, który pechowo interweniował po rzucie rożnym. Potem wynik ustalił specjalista od rzutów karnych, czyli Teji Savanier. Nasz rodak sądził, że strzeli tak jak przeważnie, czyli w prawy róg bramki, lecz Francuz uderzył wyjątkowo w lewy. Nicea w przeciwieństwie do Bułki jest w fatalnej formie. Nie wygrała żadnego z sześciu ostatnich spotkań i dlatego spadła z drugiego na szóste miejsce.

Polacy w La Liga. Lewandowski asystował

Robert Lewandowski bezpośrednio przed meczem z Mallorką odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza lutego w lidze hiszpańskiej, po czym jako zmiennik przyglądał się z ławki, jak Ilkay Gundogan marnuje karnego. W drugiej połowie trener Xavi widząc niemoc drużyny w ofensywie wezwał naszego rodaka na boisko, by ten ratował wynik. Lewandowski istotnie ożywił grę, choć bohaterem nie został. Do siatki po jego zagraniu (szósta asysta w sezonie) fenomenalnie trafił ledwie 16-letni Lamine Yamal. Co równie ciekawe, w weekend w Hiszpanii więcej minut od Lewego zaliczył nawet Kamil Jóźwiak, który w barwach Granady rozegrał prawie cały mecz z Realem Sociedad. Na powołanie do kadry nie ma jednak co liczyć.