Polacy za granicą. Jan Bednarek miał zagrać w środowym meczu 36. kolejki Championship. Mecz uniemożliwił... pożar [WIDEO]

Spotkanie przełożone z powodu pożaru pod stadionem

Nowego terminu rozegrania tego spotkania władze rozgrywek "Championship" jeszcze nie ogłosiły. Czekamy na więcej informacji w tej sprawie.

Southampton w trwającym sezonie walczy o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Drużyna Bednarka zajmuje obecnie czwarte miejsce w lidze, które daje baraże o awans do Premier League. Do miejsca premiowanego bezpośrednią promocją do Premier League tracą osiem punktów. Bednarek w tym czasie wystąpił w 33 meczach, w których dwukrotnie wpakował piłkę do siatki rywali.