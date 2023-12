Polacy za granicą. Kamil Grabara został bramkarzem roku w Danii. Sięgnął po nagrodę drugi raz z rzędu

Polacy za granicą. Kamil Grabara drugi raz z rzędu został bramkarzem roku w Danii

Polacy za granicą. Kamil Grabara zaliczył bardzo udaną jesień

Polski bramkarz w fazie grupowej Ligi Mistrzów rozegrał wszystkie 6 meczów i zachował czyste konta przeciwko Bayernowi Monachium i Galatasaray Stambuł. W kwalifikacjach do najważniejszych europejskich rozgrywek klubowych FC Kopenhaga wyeliminowała Raków Częstochowa, a 24-letni już po pierwszym meczu był meczu był pewny awansu swojej drużyny.

Grabara latem trafi do niemieckiego Wolfsburga. Była opcja, że do Bundesligi przeniesie się już zimą, jednak awans mistrza Danii do fazy pucharowej Ligi Mistrzów prawdopodobnie przesądzi, że Polak wiosną pozostanie w Kopenhadze.