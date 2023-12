Kamil Grabara po tym jak zanotował czyste konto przeciwko Bayernowi Monachium wbił szpilkę Michałowi Probierzowi. "Zmieniłem numer telefonu" Jakub Jabłoński

Polski bramkarz o swojej roli w reprezentacji. "Lepsza cisza niż głupie gadanie" PAP/EPA/ANNA SZILAGYI

Liga Mistrzów. Kamil Grabara ostatni środowy wieczór na Allianz Arenie zaliczy szczególnie do udanych, gdyż zanotował czyste konto przeciwko Bayernowi Monachium. Bramkarz Kopenhagi jednak nie spodziewa się powołania do reprezentacji Polski, gdyż... zmienił numer telefonu. - Lepsza cisza niż głupie gadanie, więc jest ok - przyznał w rozmowie z kanałem "Foot Truck" na YouTubie.