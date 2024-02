Polacy za granicą. Lewandowski przyćmił wszystkich, choć Buksa też się postarał. Asysty Kiwiora i Frankowskiego, obudził się Benedyczak Jacek Czaplewski

Robert Lewandowski i jego radość w meczu Celta Vigo - FC Barcelona PAP/EPA

Polacy za granicą. Jeśli ktoś skreślił już Roberta Lewandowskiego to zrobił to przedwcześnie. Lewy w pojedynek wygrał mecz FC Barcelonie, przebijając w niej dorobek Thierry'ego Henry'ego. W weekend błysnęli też inni reprezentanci Polski w tym choćby Adam Buksa, Jakub Kiwior czy Przemysław Frankowski. Cieszy powrót do wysokiej formy Bartłomieja Drągowskiego.