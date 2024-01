Polacy za granicą. Lewandowski z golem, ale Superpuchar dla Realu. Frankowski zmarnował karnego z PSG, Kamiński okazję sam na sam

Anglia. Cash wszedł na ostatnie minuty

Francja. Frankowski zawiódł w hicie, Bułka bez czystego konta

Niestety we francuskiej Ligue 1 plamę dał Przemysław Frankowski , który powinien był zostać bohaterem hitowego meczu z liderem i zarazem obrońcą tytułu, Paris Saint-Germain. Przy stanie 0:0 podszedł do rzutu karnego, lecz kopnął tak fatalnie, że Gianluigi Donnarumma odbił piłkę kolanem zmierzającą w sam środek bramki. To pierwsze pudło wahadłowego w barwach Lens. Prestiżowy mecz skończył się dla niego porażką 0:2, bo tuż przed doliczonym czasem wynik ustalił Kylian Mbappe.

Dzień wcześniej, czyli w sobotę czystego konta nie zdołał zachować Marcin Bułka, chociaż prawie obronił jedenastkę. Jego Nicea przegrała na wyjeździe z niżej notowanym Rennes 0:2. Z tego powodu strata wicelidera do PSG urosła już do ośmiu punktów.

Hiszpania. Lewandowski trafił Real, ale nie sięgnął po trofeum

- Wygra Barcelona 3:1 po dwóch golach mojego męża - zapowiadała finał Superpucharu Hiszpanii Anna Lewandowska zapytana o wynik w jednej z hiszpańskich telewizji. Robert Lewandowski rzeczywiście trafił do siatki, ale tylko raz, a jego drużyna przegrała z Realem Madryt aż 1:4. Dzięki Polakowi Duma Katalonii choć na chwilę złapała kontakt w piekielnie trudnym meczu odbywającym się na stadionie w Rijadzie. Uderzenie okazało się niezwykle soczyste. Piłka uderzona z powietrza spadła przy lewym słupku. Co ciekawe, Lewandowski strzelił gola po raz pierwszy w sezonie zza pola karnego.

To El Clasico odbyło się w Arabii Saudyjskiej. W weekend w Hiszpanii bez Realu i Barcelony rozegrano 20. kolejkę. Zadebiutował nasz drugi rodak w La Liga, Kamil Piątkowski . Obrońca wypożyczony z austriackiego RB Salzburg do Granady zebrał pochlebne recenzje za występ w przegranym 0:1 meczu z Betisem Sewilla. Wygrał wszystkie piłki w powietrzu, zablokował trzy strzały i zanotował kilka cennych przechwytów, dzięki czemu otrzymał najwyższe noty spośród defensorów. Za tydzień spróbuje powstrzymać Atletico Madryt.

Popisy Polaków we Włoszech i Turcji

Co u pozostałych Polaków? Dobrze spisali się na pewno nasi rodacy występujący w Turcji. Krzysztof Piątek zaraz po obiciu słupka zdobył siódmą bramkę w sezonie, kiedy najlepiej odnalazł się w polu karnym Alanyasporu. Dzięki niemu Basaksehir jeszcze przed upływem pierwszej połowy odwrócił wynik, by ostatecznie wygrać 3:2. Czternastą asystę w barwach liderującego Fenerbahce (i zarazem dziewiątą w lidze) zapisał natomiast Sebastian Szymański , po którego zagraniu padła jedyna bramka w wygranym spotkaniu z Gaziantepsorem.

We Włoszech pięknego gola po powrocie do Empoli strzelił Szymon Żurkowski, któremu asystował Bartosz Bereszyński. Udział przy zwycięskiej bramce dla Cagliari Calcio z Bologną miał natomiast Mateusz Wieteska. W składzie Napoli zabrakło Piotra Zielińskiego. Oficjalny powód to zmęczenie, choć i nie bez znaczenia może pozostawać fakt, że negocjuje przejście do rywala, Interu Mediolan. Odpoczywał też Arkadiusz Milik, bohater Juventusu z czwartku, kiedy wbił hat-tricka w Pucharze Włoch z Frosinone.

W weekend wróciła niemiecka Bundesliga. Jakub Kamiński wywalczył miejsce w składzie VfL Wolfsburg, jednak w zremisowanym 1:1 meczu z FSV Mainz po prostu zawiódł. Tuż przed zejściem na przerwę powinien był podwyższyć prowadzenie, kiedy po kontrze znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Zbyt długie odwlekanie decyzji o strzale spowodowało utratę piłki, a co tym idzie zaprzepaszczenie dogodnej sytuacji.