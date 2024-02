Mateusz Bogusz z kapitalnym trafieniem

22-latek z Polski swoją obecność od pierwszej minuty na boisku zaznaczył w 55. minucie, kiedy uderzył ze skraju pola karnego praktycznie w okienku bramki strzeżonej przez golkipera rywali. Bramkarz mógł tylko obserwować, jak piłka posłana przez Polaka zmierza do jego bramki. Komentatorzy oraz kibice obecni na stadionie oszaleli z radości i zachwycali się niezwykle precyzyjnym uderzeniem w stylu samego Lionela Messiego.

Polak w Stanach Zjednoczonych jest od 31 marca 2023 roku. Wtedy definitywnie zamienił angielskie Leeds United na amerykańskie Los Angeles FC . 22-latek nie mógł wcześniej liczyć na regularną grę, więc zdecydował się na zmianę swojego dotychczasowego środowiska. No i wyszło mu to na dobre! Bogusz od samego początku jest wiodącą postacią swojego klubu, a Amerykanie dostrzegają jego poczynania w ofensywie dla drużyny.

Po meczu młodzieżowy reprezentant Polski zgarnął nagrodę "Man of the Match", czyli dla najlepszego piłkarza minionych zawodów. Bogusz został oceniony m.in. przez portal "Sofascore" notą 7,4 za to spotkanie. Tylko dwóch piłkarzy zostało ocenionych wyżej od pomocnika, który w tym meczu został ustawiony przez trenera na "dziewiątce".