Polsat, TVP czy Canal+? Kto pokaże Ligę Mistrzów w latach 2024-2027? Ruszyła walka o najważniejsze klubowe rozgrywki w Europie Jakub Jabłoński

Ruszyła walka o transmitowanie Ligi Mistrzów w Polsce! Kto jest faworytem? IMAGO/Giuseppe Maffia/Imago Sport and News/East News

Ruszył przetarg na prawa do transmisji Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy w latach 2024-2027. W Polsce jak dotąd prawa na wyłączność do pokazywania meczów elitarnej Champions League ma Polsat, który pokazuje je na swoich zamkniętych, dodatkowo płatnych kanałach. Jak informuje Przegląd Sportowy Onet do walki o europejskie puchary wkraczają transmisyjni giganci w naszym kraju.