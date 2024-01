Premiera serialu o Legii Warszawa. W Multikinie w Złotych Tarasach była plejada gwiazd. "Nie mieliśmy scenariusza"

Serial o Legii Warszawa. Premiera w kinie

W piątego 2 lutego odbędzie się premiera serialu dokumentalnego "Legia. Do końca", odsłaniającego kulisy sezonu 2022/23 w Legii Warszawa. My już podejrzeliśmy efekty, które czekać będą na was na Prime…

Od twórców: "Legia. Do końca" otwiera drzwi do codziennego życia klubu – bez scenariusza i charakteryzacji. Wydarzenia ukazane w produkcji osadzone są w środowisku, w którym decyzje podejmowane są w ułamku sekundy i analizowane przez miliony ludzi w całym kraju. Zarejestrowana w ciągu 11 miesięcy opowieść zabiera widzów w miejsca, do których dotąd nie mieli dostępu. Piłkarska szatnia, sale odpraw, gabinety prezesa klubu, trenera, dyrektora sportowego – to tutaj dziesiątki osób każdego dnia pracują na sukces klubu piłkarskiego, zmagając się z wyzwaniami, budując relacje, przeżywając skrajne emocje. Widzowie są wszędzie tam, gdzie dzieje się prawdziwe życie klubu - pełne emocji i trudnych decyzji, w walce o sukces sportowy. Trzy pierwsze odcinki dokumentu (z zaplanowanych sześciu) zadebiutują już 2 lutego 2024 roku, a pozostałe pojawią się tydzień później – 9 lutego.