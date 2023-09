Prezes Sturmu Graz, rywale Rakowa Częstochowa w fazie grupowej Ligi Europy: Drużyna z Częstochowy ma swoją jakość

Losowanie fazy grupowej LE odbyło się w piątek w Monako. Raków trafił do tych rozgrywek po tym, jak uległ w dwumeczu ekipie FC Kopenhaga (0:1 i 1:1) w decydującej rundzie eliminacji Champions League.

- Pod względem sportowym grupa jest ekstremalnie atrakcyjna. Naszych kibiców czekają wspaniałe wyjazdy. Sporting to topowy zespół, który praktycznie co roku liczy się w walce o mistrzostwo kraju i często występuje w Lidze Mistrzów. Z kolei Raków to mistrz Polski, który był tylko nieznacznie gorszy of FC Kopenhaga w eliminacjach Champions League, więc na pewno ma też swoją jakość