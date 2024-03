Michał Probierz ma plan na baraże o Euro 2024

- Nie chcemy kombinować, tylko doskonalić, to co mamy. Cieszy dyspozycja wielu, tak jak Roberta Lewandowskiego. Dla dobra kadry byłaby szkoda, gdyby Robert skończył karierę w reprezentacji. Zawodnicy teraz dłużej utrzymują formę. Polskiej piłki nie stać, aby zrezygnować z Lewandowskiego , gdy jest taka możliwość i gra w jednym z najlepszych klubów na świecie

Selekcjoner reprezentacji na poniedziałkowej konferencji prasowej przyznał, że nie chce za bardzo eksperymentować ze składem. Czas na sprawdzenie składu już był w jesiennych meczach reprezentacji Polski. Teraz trzeba - jego zdaniem - doskonalić to co udało się zrobić wcześniej. Mecz z Estonią, a potem (w przypadku) powodzenia finał z wygranym pary Walia - Finlandia sprawiają, że jest to najważniejsze zgrupowanie kadry w tym roku. Nie ma miejsca na błędy!

- tłumaczył.

Jednocześnie odniósł się do krótkiego czasu przygotowań. Przyznał, że tak jest zawsze w przypadku reprezentacji i trzeba do tego przywyknąć. Najważniejsze teraz dla niego to robić po prostu swoje.