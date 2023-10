Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo ws. wydarzeń na stadionie w Holandii po meczu AZ Alkmaar - Legia Warszawa

Minister sprawiedliwości: Będziemy pryncypialni w egzekwowaniu naszych praw

- To postępowanie jest też prowadzone w kierunku przekroczenia uprawnień przez holenderskich funkcjonariuszy policji służb porządkowych, zmuszanie do określonego zachowania oraz pozbawienia wolności w sposób nieuprawniony - zaznaczył.

Minister zwrócił uwagę, że w żadnym europejskim państwie nikt nie ma prawa stygmatyzować kogoś ze względu na przynależność narodową. - Na to nie ma zgody, to sprzeczne ze wszystkimi europejskimi standardami - oświadczył. - W Alkmaar doszło do ostentacyjnego ich złamania. Osoby, które dopuściły się tego rodzaju haniebnych czynów kryminalnych muszą ponieść odpowiedzialność karną - wskazał Ziobro.