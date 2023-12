Przełamanie napastnika Zagłębia Lubin w spotkaniu z Ruchem Chorzów. Na gola w Ekstraklasie czekał od meczu z Lechem Poznań... w 3. kolejce

Przełamanie Dawida Kurminowskiego w PKO Ekstraklasie. 4 miesiące bez gola

Blisko 4 miesiące, od 3. kolejki PKO Ekstraklasy, Dawid Kurminowski czekał na gola w lidze. W spotkaniu otwierającym 18. kolejkę PKO Ekstraklasy z Ruchem Chorzów (2:2) wpisał się na listę już w 9. minucie. Po dośrodkowaniu Damiana Dąbrowskiego z rzutu rożnego precyzyjnym uderzeniem głową przy prawym słupku mógł cieszyć się z przerwanej serii bez strzelonej bramki. Kiedy wydawało się, że po podwyższeniu prowadzenia przez Kacpra Chodynę na początku drugiej odsłony komplet punktów wyjedzie z Chorzowa do Lubina, to w 4 minuty do remisu doprowadzili rezerwowi - Michał Feliks i Juliusz Letniowski, który popisał się atomowym uderzeniem.