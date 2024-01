Wspaniała niespodzianka dla polskiego bramkarza

- Twente to moja druga rodzina, drużyna jest moją drugą rodziną. Kiedy widzisz, ile czasu spędzasz z chłopakami, czujesz, że jest to ważna część twojego dnia, twojego życia. Cieszę się, że nie spędzam urodzin sam

O co chodzi? A o wspaniały prezent naszykowany przez jednego z napastników drużyny z Eredivisie. Ricky van Wolfswinkel zebrał kilka starych zdjęć z udziałem Polaka i potem na wspólnej z drużyną prezentacji pokazali Tytoniowi. Przy okazji nie obyło się bez żartów i śmiechów przy oglądaniu fotografii.

Mimo, że słuch po reprezentancie Polski od jakiegoś czasu zaginął, gdyż jest obecnie tylko rezerwowym w holenderskim Twente to jedna sytuacja wyjątkowo może zapadnąć w pamięć. Jak się okazuje polski bramkarz w swojej drużynie jest bardzo szanowany i lubiany przez swoich kolegów. Odczuł to nasz rodak przy okazji swoich 37. urodzin.

Tytoń pod wrażeniem. "Wspaniała zabawa"

Jak zdradził w rozmowie z ESPN polski bramkarz był niezwykle zaskoczony tą niespodzianką przygotowaną przez jego drużynę i jednocześnie zadowolony, ze ktoś o nim pamiętał w jego urodziny. Zdradził przy tym w jaki sposób poinformował swoją żonę o nietypowym prezencie kolegi z drużyny. - Wysłałem to do żony i powiedziałem: "Zobacz, co dla mnie przygotowali" - opowiadał.