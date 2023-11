Przewidywany skład Legii Warszawa na mecz z Aston Villą w Lidze Konferencji. Kosta Runjaić zaskoczy?

Przewidywany skład Legii na mecz z Aston Villą

Dziś legioniści staną przed szansą awansu do fazy pucharowej. Na kolejkę przed końcem mogą sobie zapewnić udział w europejskich pucharach, co trzeba uznać za naprawdę dużą sprawę. Dodajmy, że nie tylko wygrana czy remis może dać drużynie Kosty Runjaica awans z grupy. Nawet w przypadku porażki, jeśli w meczu AZ - Zrinjski nie wygrają gospodarze, Legia będzie pewna awansu do fazy pucharowej już dziś.

W obronie trener Runjaić raczej postawi na sprawdzone opcje, a więc Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi i... no właśnie. Do zdrowia wrócił Rafał Augustyniak, który nie znalazł się w kadrze na mecz z Wartą (2:2), ale wybył z drużyną na Wyspy. Najpewniej to on zagra, bo pod formą jest serbski defensor Radovan Pankov.