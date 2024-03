Przewidywany skład reprezentacji Polski na Walię. Kontuzje szansą dla piłkarza z PKO Ekstraklasy. Tak Polacy powalczą o awans do Euro 2024

Coraz mniej czasu pozostało do decydującego meczu o awans do Euro 2024. W finale baraży reprezentacja Polski zagra w Cardiff z Walią, czyli ze znacznie mocniejszym przeciwnikiem, niż ten, który kilka dni temu przyjechał na PGE Narodowy. Michał Probierz ma nie łatwy orzech do zgryzienia, bo po meczu z Estonią doznało kontuzji dwóch ważnych graczy. Na decydującą batalię szansę dostanie piłkarz z PKO Ekstraklasy?

Leszek Szymański / PAP