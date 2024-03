Polska zmierzy się z Walią w finale baraży Euro 2024. Historia spotkań reprezentacji jest bardzo korzystna dla "Biało-Czerwonych"

Polska po raz 11 zmierzy się z Walią. Bardzo korzystny bilans "Biało-Czerwonych"

Podopieczni Michała Probierza nie wykorzystali jesienią szansy bezpośredniego awansu do Euro 2024 i przyszło im mierzyć się w barażach do turnieju w Niemczech. W półfinale "Biało-Czerwoni" bez problemów rozbili Estonię aż 5:1 i w meczu decydującym o awans zmierzą się na wyjeździe z Walią. To będzie 11 starcie obu reprezentacji.

Ostatni raz Polacy trafili na Walijczyków w poprzedniej edycji Ligi Narodów w 2022 roku. W grupie rywalizowały jeszcze Holandia i Belgia, a więc od początku było wiadomo, że "Smoki" będą jedyną reprezentacją, z którą jesteśmy w stanie nawiązać walkę. Na Tarczyński Arena we Wrocławiu podopieczni jeszcze wtedy Czesława Michniewicza wygrali 2:1 po bramkach Jakuba Kamińskiego oraz Karola Świderskiego. W Cardiff również Polacy byli górą, tyle że wygrali 1:0, a autorem gola był niezawodny "Świder".