Przygotowania klubów PKO Ekstraklasy do wiosny. Większość leci w styczniu do Turcji. Wyłamali się Piast, Stal i Śląsk

Turcja: Tu trenować będzie większość klubów

Od lat Turcja jest dla polskich klubów pierwszym wyborem. Ma wiele zadbanych boisk i hoteli, jest do niej całkiem blisko, a jedyne czym potrafi zaskoczyć to porywistym wiatrem połączonym z oberwaniem chmury, choć na szczęście nie zawsze. Do Turcji jak co roku wybierają się także kluby z innych krajów, więc nasze nie muszą planować sparingów wyłącznie między sobą. Co więcej, takie mecze będą stanowić wręcz rzadkość. Dojdzie za to do wspólnych lotów samolotem, bo to się po prostu opłaca.

Najwięcej zespołów wybrało miasto Belek na południu Turcji. Zresztą w tej okolicy stacjonować będą wszyscy goście z Polski. Widzew Łódź z Antalyi, gdzie mieści się lotnisko, będzie mieć ledwie godzinę drogi do oddalonego najbardziej na wschód Side, a tam ćwiczyć zamierzają ŁKS Łódź z Wartą Poznań.