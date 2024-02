Puchar Anglii. Chelsea pokonała Aston Villę w 1/16 finałów rozgrywek. Cały mecz zagrał Matty Cash

Puchar Anglii. Chelsea pokonała Aston Villę w 1/16 finałów

To było już drugie spotkanie obu drużyn w tej fazie rozgrywek. Pod koniec stycznia rywalizacja tych drużyn na Stamford Bridge zakończyła się bezbramkowym remisem i potrzebne było rozegranie dodatkowego meczu. Wtedy Matty Cash był blisko strzelenia pięknego gola dla zespołu z Birmingham, ale jego efektowny strzał, świetnie wybronił Djordje Petrovic.

Teraz kibice gole zobaczyli już na początku spotkania. W 11. minucie prowadzenie "The Blues" dał Conor Gallagher, wykańczając składną akcję swojego zespołu. Zaledwie dziesięć minut później było już 2:0. Tym razem na listę strzelców wpisał się Nicolas Jackson. Snajper londyńczyków perfekcyjnym uderzeniem głową wpakował piłkę do bramki rywali. Do przerwy na Villa Park było 2:0 dla przyjezdnych.