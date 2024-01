Puchar Anglii. Matty Cash dał zwycięstwo Aston Villi

W meczu 1/32 Pucharu Anglii Aston Villa zmierzyła się na wyjeździe z Middlesbrough występującym na co dzień w Championship. Dla rewelacji Premier League miało to być łatwe spotkanie, jednak gospodarze postawili twarde warunki i pokazali, że również mają chrapkę na awans do kolejnej rundy.

Mimo przewagi zespołu z wyższej klasy rozgrywkowej, wynik był remisowy. By rozstrzygnąć spotkanie w podstawowym czasie gry, zależało głównie drużynie z Birmingham. Przecież Aston Villa gra również w Lidze Konferencji i każde dodatkowe spotkanie w i tak morderczym kalendarzu rozgrywek byłoby kolejnym obciążeniem.