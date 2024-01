Puchar Azji. Czas na 18. edycję turnieju, tym razem z zawodnikiem Lecha Poznań. Zobacz zapowiedź turnieju

Australia - jedna z najmocniejszych reprezentacji całej federacji. W 2006 roku przeniosła się do strefy azjatyckiej, bo wcześniej w Oceanii nie miała sobie równych. W 2015 rokuwygrała turniej, a cztery lata wcześniej przegrała w finale z Japonią. Australia jest jedną z trzech reprezentacji z tej federacji, która na ostatnim Mundialu wyszła z grupy. Wyprzedziła Tunezję i Danię. W 1/8 finałów przegrała z późniejszym triumfatorem - Argentyną. Australia jest jednym z faworytów do wygrania turnieju w Katarze.

Uzbekistan - drużyna, która od 2004 roku nieprzerwanie wychodzi z grupy na Pucharze Azji i teraz również ma na to duże szanse. Jednak nigdy nie zdobyła medalu. W 2011 roku zajęła 4. miejsce, co do tej pory jest największym sukcesem w historii reprezentacji. Teraz podopieczni słoweńskiego szkoleniowca, Srecko Kataneca liczą, że sprawią niespodziankę i zajdą wysoko.

Abbosbek Fayzullaew (CSKA Moskwa, Rosja) - 20-letni skrzydłowy uznawany jest za największą nadzieję uzbeckiej piłki. Jesienią w lidze rosyjskiej strzelił 2 gole i zanotował 6 asyst. Z młodzieżową reprezentacją wygrał Puchar Azji do lat 20 i został zawonikiem turnieju. Teraz będzie chciał potwiedzić swoją wartość w dorosłych rozgrywkach.

Forma reprezentacji:

Uzbekistan - Palestyna 1:0 (mecz towarzyski, 7.01.2024r.)

Kirgistan - Uzbekistan 1:4 (mecz towarzyski, 25.12.2023r.)

Uzbekistan - Iran 2:2 (el. mistrzostw Świata, 21.11.2023r.)

Turkmenistan - Uzbekistan 1:3 (el. mistrzostw Świata, 16.11.2023r.)