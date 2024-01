Puchar Azji. Iran po rzutach karnych pokonał Syrię. Do ćwierćfinału awansowała też Japonia

Puchar Azji. Bahrajn - Japonia 1:3

Od początku meczu "Samuraje" narzucili swoje warunki gdy i kwestią czasu wydawało się, kiedy obejmą prowadzenie. Udało się to w 31. minucie. Seiya Maikuma oddał potężny strzał z dystansu, piłka odbiła się od słupka i trafiła do Ritsu Doana, który zupełnie niepilnowalny, z łatwością wpakował piłkę do bramki. Skromne prowadzenie Japonii utrzymało się do końca pierwszej połowy.

Po zmianie stron "Samuraje" zadali drugi cios. Tym razem po fatalnym błędzie defensywy Bahrajnu, piłka trafiła do Takefusy Kubo, który z bliskiej odległości podwyższył na 2:0. Wyraźnie gorszy w tym meczu Bahrajn uwierzył w poprawę niekorzystnego wyniku w 64. minucie. Po rzucie rożnym dobry strzał głową oddał Sayed Mahdy Baqer, bramkarz Japonii odbił piłkę do góry, a chwilę później w nieporozumieniu z własnym obrońcą, wpakował ją do własnej bramki. Sytuacja na Al Thumama Stadium zrobiła się niezwykle ciekawa.