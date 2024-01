Puchar Azji. Rewelacyjny Irak sensacyjnie przegrał z Jordanią. Katar poradził sobie z Palestyną

Puchar Azji. Irak - Jordania 2:3

Dość niespodziewanie od początku lepiej prezentowała się Jordania, która była skazywana na pożarcie. Grała bardzo składnie i w pierwszej połowie miała kila stuprocentowych sytuacji na zdobycie bramki. Jednak skończyło się tylko na jednym trafieniu w doliczonym czasie gry. Yazan Al Naimat popisał się przebojowym rajdem z połowy boiska, wyszedł sam na sam z bramkarzem i precyzyjnym strzałem dał prowadzenie "Rycerskim".

Po przerwie Irakijczycy wzięli się za odrabianie strat. Przyniosło to efekt w 68. minucie, kiedy Suad Natiq uderzeniem głową doprowadził do wyrównania. Osiem minut później Aymen Hussein trafił do bramki Jordańczyków i było już 2:1. Jednak za zbyt intensywne celebrowanie gola, otrzymał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko.

Wydawało się, że Irak dotrzyma prowadzenie do końca, ale w doliczonym czasie gry rozegrał się dla nich dramat. Najpierw w 95. minucie wyrównał Yazan Abo Al Arab, a dwie minuty później w ekstazę jordańskich kibiców wprawił Nizar Al Rashdan zdobywając zwycięskiego gola. W ćwierćfinale Jordania zagra z Tadżykistanem.