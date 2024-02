Puchar Azji. Jordania sensacyjnie awansowała do finału. Korea Południowa nie zdobędzie złotego medalu

Puchar Azji. Korea Południowa nie zdobędzie złotego medalu

W pierwszym półfinale turnieju zdecydowanym faworytem była Korea Południowa. Jednak to Jordania na boisku sprawiała dużo lepsze wrażenie. "Rycerscy" tego dnia byli świetnie dysponowani i już w pierwszej połowie mogli objąć prowadzenie. Udało się to dopiero po przerwie. W 53. minucie jordańska drużyna odebrała piłkę w środku pola i przeprowadziła błyskawiczny kontratak. Do bramki przeciwników trafił Yazan Al Naimat, dla którego to była trzecia bramka na tym czempionacie.