Puchar Azji. Podsumowanie ćwierćfinałów i zapowiedź półfinałów. Wkraczamy w decydującą fazę turnieju w Katarze

Puchar Azji. W turnieju pozostały cztery reprezentacje. Australia i Japonia nie zdobędą medalu

W innym hitowym starciu Iran , również po bramce w samej końcówce, wyeliminował Japonię . "Samuraje" już w fazie grupowej pokazali, że mogą mieć w tym roku problem z osiągnięciem sukcesu. Wtedy bolesna weryfikacja przyszła w meczu z Irakiem. Teraz już nie dostali szansy na poprawę. Iran był lepszy i zasłużenie wysłał do domu przeciwników z "Kraju Kwitnącej Wiśni".

Swoją piękną historię pisze Jordania . Dzięki zwycięstwu z Tadżykistanem , po raz pierwszy w historii awansowała do półfinału. Wcześniej "Rycerscy" tylko dwukrotnie grali w ćwierćfinale.

Puchar Azji. Kto zagra w wielkim finale? Czas na półfinały turnieju

Debiutująca w tej fazie turnieju Jordania we wtorek, 6 lutego stanie naprzeciwko Korei Południowej, która aż 10 razy stawała na podium Pucharu Azji. Na papierze zdecydowanym faworytem wydają się być "Tygrysy Azji", jednak "Rycerscy" nieprzypadkowo dotarli do półfinału. Awans do meczu o złoto reprezentacji Jordanii będzie ogromną sensacją.