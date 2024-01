Puchar Azji. Katar z kompletem zwycięstw zameldował się w fazie pucharowej turnieju. Do gospodarza dołączył też Tadżykistan

Puchar Azji. Katar - Chiny 1:0 (Grupa A)

Gospodarz turnieju już wcześniej zapewnił sobie awans do fazy pucharowej. W ostatnim swoim swoim meczu grupowym zmierzył się z Chinami. Katarczycy na ostatni mecz grupowy dokonali kilku zmian, co widocznie zmniejszyło jakość zespołu. Gospodarze przeważali, ale do przerwy utrzymał się wynik bezbramkowy. Dla Chińczyków zapowiadał się trzeci bezbramkowy remis w grupie.

Jednak w drugiej połowie na boisku pojawił się między innymi Akram Afif, który w 66. minucie dośrodkował z rzutu rożnego do innego rezerwowego - Hasana Al Haydosa, a ten przepięknym strzałem z woleja, dał prowadzenie swojej drużynie. Skromne zwycięstwo Katarczyków dało im komplet punktów w grupie. Zespół w trzech meczach nie stracił też żadnej bramki. Gospodarz Pucharu Azji w 1/8 finałów zagra w następny poniedziałek przeciwko, którejś z drużyn z 3. miejsca.